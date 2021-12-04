SMMMO’dan bölge toplantısı
Güncel 04.12.2021, 00:22
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından düzenlenen Karadeniz Bölge Toplantısı’na Çorum evsahipliği yapacak.
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Can Doğan, TÜRMOB tarafından organize edilen 51. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı’nın bugün Çorum’da yapılacağını açıkladı.
Karadeniz bölgesinde bulunan 25 ilin SMMMO başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan toplantı saat 10.00’da Anitta Otel’de başlayacak. Toplantıda meslek mensuplarının yaşadığı sorunların ele alınması bekleniyor.
(Volkan SINAYUÇ)
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