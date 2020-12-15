SMMMO’da ruhsat töreni
Serbest mali müşavirlik belgesini almaya hak kazanan Mustafa Kesgin ve Ömer Güren’e ruhsatları düzenlenen törenle verildi.
Güncel 15.12.2020, 21:24
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Serbest mali müşavirlik belgesini almaya hak kazanan Mustafa Kesgin ve Ömer Güren’e ruhsatları düzenlenen törenle verildi.
Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel’in hazır bulunduğu törende, Mustafa Kesgin’e ruhsatını önceki dönem Oda Başkanı SMMM Fikret Tepençelik, Ömer Güren’e ise SMMM Mustafa Torun verdi.
Oda Başkanı Ali Can Doğan, yeni ruhsat alan üyelere TÜRMOB rozetlerini takarken, meslek hayatlarında başarı dileklerini iletti. (Haber Merkezi)
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