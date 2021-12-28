SMMMO’da önce konferans, sonra ruhsat töreni

Çok sayıda oda üyesi serbest muhasebeci ve mali müşavirin katıldığı konferansın açılışında konuşan Oda Başkanı Ali Can Doğan, 77 bin kişinin yaşamını yitirdiği korona virüs salgınında hayatını kaybeden meslektaş sayısının 140 olduğunu belirterek, “Umarım en kısa sürede bu illetten kurtuluruz” dedi.



Doğan’ın konuşmasının ardından İstanbul SMMMO TESMER Eğitmeni Yalçın Sütütemiz, “güncel vergi uygulamaları” hakkında bilgi verdi. Gelir vergisi kanununda yapılan değişikleri anlatan Sütütemiz, basit usulde vergilendirilen esnafa vergi istisnası getirildiğini belirtirken, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasının söz konusu olduğunu söyledi.



KDV Kanunu’nun 17/4-a maddesinde düzenleme yapıldığını, tarımsal destekleme ödemelerinde kazanç istisnasının olduğunu ve dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırıldığını belirten Sütütemiz, “Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan vergi indiriminde kesinleşmeyen vergi tarhiyatları indirime mani olmayacaktır” dedi.

Sütütemiz’in sunumunun ardından ruhsat almaya hak kazanan Seda Mete, Ramazan Yıldırım, Eşref Demirkan, Dilek Rol ve Ünal Yıldırım’a ruhsatları törenle verildi.

(Taner ŞİMŞEK)

