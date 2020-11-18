SMMMO’da KVKK eğitimi

Bölgenin en kapsamlı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Danışmanlığı eğitiminin SMMMO’da düzenlendiğini belirten Ali Can Doğan, programa katılanlara sertifikalarının verildiğini bildirdi.

HİTİTSEM Müdürü Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, ve Valorem Team danışmanları eğitimle ilgili yaptıkları açıklamada şu görüşe yer verdiler: “Kişisel Veri Envanter oluşturmak yasal olarak zorunlu olmasının yanında, işlediğiniz veriler üzerinde hakimiyet sağlamanız ve veri işleme süreçlerini kolay yönetmeniz gerekmektedir. Bireysel olarak kişilerin hak ve özgürlüklerini, onurunu korumayı amaçlamış bu kanunun farkındalığını oluşturmak ve uygulamaların doğruluğunu sağlamak son derece elzemdir. 6698 sayılı KVKK’ya göre ülkemizde veri sorumlusu kabul edilen şirketler, serbest meslek mensupları, kamu kurumları, dernek, vakıf, meslek odaları ve profesyonel danışmanlık kuruluşları gerekli eğitimleri gerçekleştirerek önlemleri almak durumundadır. KVKK ile ilgili çalışmaların titizlikle gerçekleştirilmesi gerekliliği uygulamacı ve uygulayıcı noktasında eğitimleri zorunlu kılmıştır”

HİTTİSEM ile işbirliği halinde böyle bir projenin yapıldığını belirten Doğan, KVKK Danışmanlığı Sertifika programının ilk mezunlarını vermesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

(Haber Merkezi)