SMMMO’da Ceyhan Baran “başkan” oldu

Mevcut başkan Ali Can Doğan’ın tüzük gereği iki kez başkanlık görevinde bulunması nedeniyle aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Türkay Yücel, Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak ve Mustafa Torun’un grupları yarışmış, kongrede SMMMO Yönetim Kurulu’na Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak, Mustafa Torun, Fatih Barlık ve Didem Şimşek Üzbey seçilmişti.

SMMMO Yönetim Kurulu kendi arasında ilk toplantısını yaparak görev bölümünü gerçekleştirdi. Buna göre SMMMO Başkanlığı’na Ceyhan Baran getirilirken, Fatih Barlık Başkan Yardımcısı ve Sayman; Mustafa Torun Oda Sekreteri, Bektaş Karabacak ile Didem Şimşek Üzbey ise Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

