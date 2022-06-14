SMMMO’da Ceyhan Baran “başkan” oldu
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın 28-29 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 24. Seçimli genel kurulu sonrasında yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri 1 Haziran 2022 mazbata almıştı.
Güncel 14.06.2022, 19:53
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Mevcut başkan Ali Can Doğan’ın tüzük gereği iki kez başkanlık görevinde bulunması nedeniyle aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Türkay Yücel, Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak ve Mustafa Torun’un grupları yarışmış, kongrede SMMMO Yönetim Kurulu’na Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak, Mustafa Torun, Fatih Barlık ve Didem Şimşek Üzbey seçilmişti.
SMMMO Yönetim Kurulu kendi arasında ilk toplantısını yaparak görev bölümünü gerçekleştirdi. Buna göre SMMMO Başkanlığı’na Ceyhan Baran getirilirken, Fatih Barlık Başkan Yardımcısı ve Sayman; Mustafa Torun Oda Sekreteri, Bektaş Karabacak ile Didem Şimşek Üzbey ise Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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