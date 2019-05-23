SMMMO’da Ali Can Doğan yeniden aday

SMMMO’nun olağan genel kurulunun 25-26 Mayıs günlerinde gerçekleşeceğini hatırlatan Ali Can Doğan, kongreye tüm meslek mensuplarına davet etti.

3 yıllık görev süresi boyunca “Yönetimde Eşitlik, Denetimde Şeffaflık ve Disiplinde Adalet” ilkelerinden asla taviz vermediklerini belirten Ali Can Doğan, kongrede ekibiyle birlikte yeniden aday olduğunu da açıkladı.

Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Görevimiz boyunca her üyemize eşit mesafede davranarak karşılaştığımız konu ve olayları kişiselleştirmeden objektif bir şekilde çözüme kavuşturduk. Meslektaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağladık. 3 yıl boyunca tüm kurullarımız, komisyonlarımız ve ilçe temsilcilerimizle tam bir uyum içinde çalıştık. Yönetim Kurulu olarak üstlendiğimiz görev ve sorumlulukları yerine getirmenin mutluluğu, Odamızı ve Meslektaşlarımızı hem ilimizde hem de ülke genelinde en üst düzeyde temsil etmenin huzuru içerisindeyiz.

Sayıları hızla çoğalan genç meslektaşlarımızın zorlu ve uzun bir mücadele sonucunda almış oldukları mali müşavirlik belgesinin önemini ve meslek mensubu olmanın bilincini yaşatmak için Çorum SMMM Odası olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Mali Müşavirlik mesleğinin geleceği, saygınlığı ve artan iş yükünün vermiş olduğu ağır sorumluluk ve diğer sorunların çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla aday olan tüm meslektaşlarıma başarılar diler, ekip arkadaşlarımla beraber sizlere daha iyi hizmet vermek amacı ile oda yönetimine yeniden aday olduğumu beyan eder, tüm meslektaşlarımızın mesleğimizin hak ettiği değere ulaşması için desteğini bekler saygılar sunarım. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile yapacağımız genel kurulun hayırlı olmasını dilerim”

(Volkan SINAYUÇ)