SMMMO’da 4 adaylı kongre

Mevcut başkan Ali Can Doğan’ın tüzük gereği iki kez başkanlık görevinde bulunması nedeniyle aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Türkay Yücel, Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak ve Mustafa Torun’un grupları yarıştı.

SMMMO Toplantı Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda daha sonra divan heyeti belirlendi. Divan başkanlığına önceki dönem Ordu SMMMO Başkanı Bahadır Baş, Amasya SMMMO Başkanı Ziya Kanpolat, Ordu SMMMO Başkan Yardımcısı Orhan Gür ve Amasya SMMMO Başkan Yardımcısı Aynur Çulha seçildi.

Divan heyetine kongre tutanakları imzalama yetkisi verilmesi ile devam eden genel kurulda daha sonra ise seçime katılacak yönetim denetleme ve disiplin kurulu adaylarının divana bildirilmesi sürece başlatıldı. Oda Başkanı Ali Can Doğan’ın konuşması ve konukların tanıtılarak konuşmaları ile devam eden genel kurulda divana bildirilen adayların listeleri okunarak oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

2019-2022 arası yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesap raporu ve oda denetim kurulu raporunun okunarak görüşülmesi, Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası, 2022- 2023 yılı tahmini bütçenin onaylanması ile devam eden kongrede dilek ve temenniler ile ilk gün tamamlandı. Genel kurulda ikinci gün ise 09.00-17.00 saatleri arasında seçimler yapıldı. Seçimler sonucunda SMMMO’nun yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu ile üst kurul delegeleri belirlendi. Gazetemizin baskıya girdiği saatlerde oy sayımı devam ediyordu.

Kongrede yapılan konuşmalarda ise serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarına değinildi. Haksız rekabet, tahsilat sorunu, KDV indirimi, fiyat kırma ve meslek yasasındaki değişimlerle ilgili görüşlerin dile getirildiği kongrede adaylar da yapmayı hedefledikleri çalışmalar konusunda üyelere bilgi verdi.

“MESLEĞİMİZİN EN BÜYÜK SORUNU HAKSIZ REKABET”

Divan Başkanı Bahadır Baş, meslek mücadelesinin önemine değinerek KDV indirimi, arabuluculukta yaşanan haksızlıklar, stajyer teşviklerinin verilmemesi gibi sorunların genel kurulda konuşulacağını, meslek mücadelesinde seçim yarışının olabileceğini, ancak seçimin sonrasında sorunları çözüm üretme adına birlikte hareket etmeleri gerektiğini bildirdi.

Asıl önemli olanın birlik beraberlik içinde mesleği daha ileriye taşımak olduğunu söyleyen ve bugüne kadar odaya hizmet veren tüm başkan ve yönetimlerine teşekkür ederek yeni gelecek yönetime başarı da dileyen Baş; “Aslında bizlere Vergi Dairesi ve SGK gibi kurumlar ile müşterilerin zararı yok. Haksız rekabet, etik dışı davranış ile en büyük zararı biz kendimize yapıyoruz. Fiyatı düşürerek sadece kendimize zarar veririz. Türkiye’de bugün meslektaşlarımız vergi incelemesine tabi tutuluyor. Bizim mesleğimizin ana sorunu haksız rekabettir. Bizim yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Yeni bir bakış açısına ihtiyaç var” diye konuştu.

DOĞAN’DAN VEDA

Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık olmak üzere 12 yıldır odada aktif olarak görev alan SMMMO Başkanı Ali Can Doğan da duygulandığı konuşması ile üyelere veda etti. “Oda başkanlığı görevini bana layık görerek sizlere hizmet etme onurunu bana yaşattınız. Tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyor ve sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuşan Doğan, vedaların her zaman zor olduğunu ancak kim seçilirse seçilsin ihtiyaç duymaları halinde yanlarında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini, gerek ekonomik krizler gerekse pandemi döneminde meslek camiası olarak oldukça etkilendiklerini hatırlatan Ali Can Doğan, “Tüm bu kaosları yaşarken bir taraftan da mesleğimiz başka noktalara evrildi. Uzaktan çalışma sistemleri hayatımıza girdi. Çalışma koşullarımız değişti. E dönüşüm süreci ile birlikte mesleğimizdeki hareketlilik tahmin etmediğimiz noktalara geldi. Bütün bunlar yaşarken meslek örgütünün yöneticileri olarak bu makamlar şikayet etme makamı olmadığını bilerek sorunlara çözüm üretme bilinci ile çalışmalarımızı yürüttük. Bu meşakkatli ve yorucu süreci birlikte yaşadık. Gerek sık sık yaşanan mevzuat değişiklikleri, teknoloji alanındaki değişim ve dönüşüm herşeyi etkiliyor. Elektronik uygulamaların yaygınlaşması bizim mesleği de yakından ilgilendiriyor. Bunları takip ederek mesleğimize uygulamak zorundayız. Bu farkındalığı yakalayamaz isek bu değişim ve dönüşüme ayak uyduramaz isek mesleğin geleceğini ona göre şekillendiremez isek dijital muhasebe platformları bu boşluğu doldurmak için hazır bekliyor. Mesleğimizi bekleyen tehditleri fırsata dönüştürmemiz gerekiyor.

Bizler birbirimizin rakibi değiliz. Meslektaşız ve yol arkadaşıyız. Ücretle rekabet etmek yerine yaptığımız işle rekabet edersek yaptığımız iş de mesleğimiz de değerli olur. Görev süremiz boyunca yönetimde eşitlik, denetimde şeffaflık, disiplinde adaletten asla taviz vermedik. Her üyeye eşit mesafede davranarak karşılaştığımız konu ve konuları kişiselleştirmeden objektif şekilde ç özüme kavuşturduk. Meslektaşlarımızın bilgiye hızlı şekilde ulaşmalarını sağladık. Yönetim olarak görevimizi layıkıyla yerine getirmenin huzur ve gururu içindeyiz. Bunları yaparken bizlere destek olan tüm üyelerimize, TÜRMOB yöneticilerine, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanlarına, sivil toplum kuruluşları ve yöneticilerine ve oda personeline teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

SORUNLARI ANLATARAK VAATLERİNİ SIRALADILAR

Genel kurulda sırası ile Türkay Yücel, Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak ve Mustafa Torun birer konuşma yaparak hem meslekte yaşanan sorunlara değindi hem de seçilmeleri halinde yapacaklarını çalışmaları ve vaatleri sıralayarak üyelerden destek istedi.



