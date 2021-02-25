SMMMO yönetiminden Vergi Haftası ziyaretleri

SMMMO Başkanı Doğan ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel, Vergi Haftası kapsamında bir dizi ziyarette bulundu.

Vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla 22 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında kutlanmakta olan 32. Vergi Haftası nedeniyle SMMMO yöneticileri İl Defterdarı Durak Sercan ile Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ile görüştü.

Sercan ve Sezgin, SMMMO yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)