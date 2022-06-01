SMMMO yönetimi mazbata aldı
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın haftasonu yapılan 24. Seçimli genel kurulu sonrasında yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri dün mazbata aldı.
Güncel 01.06.2022, 20:44
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Mevcut başkan Ali Can Doğan’ın tüzük gereği iki kez başkanlık görevinde bulunması nedeniyle aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Türkay Yücel, Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak ve Mustafa Torun’un grupları yarışmıştı.
Kongredeki seçim sonucunda ise SMMMO Yönetim Kurulu’na Ceyhan Baran, Bektaş Karabacak, Mustafa Torun, Fatih Barlık ve Didem Şimşek Üzbey seçilmişti.
Bektaş Karabacak, Mustafa Torun ve Didem Şimşek Üzbey Seçim Kurulu’na giderek mazbata aldı. SMMMO yöneticilerine mazbatalarını Seçim Kurulu görevlisi Cemalettin Güvenç teslim etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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