SMMMO duayenleri unutmadı
Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde meslekte 25 yılı geride bırakan duayenler unutulmadı.
SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ve yönetiminin evsahipliğinde Anitta Otel’de düzenlenen ve meslek mensupları ile ailelerinin yanısıra çok sayıda davetlinin iştirak ettiği programda meslekte 25 yılı geride bırakan üyelere plaket verilirken, mesleğe yeni başlayacak olan üç gence de ruhsatları takdim edildi.
İl Defterdarı Durak Sercan, KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, SGK İl Müdürü Duran Cesur, TÜRMOB Genel Saymanı Levent Demiröz, TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı Burhan Düz, TÜRMOB Mesleki ve Kalite İzleme Komisyonu Sekreteri Nazik Bulut, Ordu SMMMO Başkanı Bahadır Baş, Tokat SMMMO Başkanı Turan Çelik, Amasya SMMMO Başkanı Asım Sözer, önceki dönem Ankara SMMMO Başkanı Ali Şahin ve önceki dönem Çorum SMMMO Başkanı Fikret Tepençelik’in hazır bulunduğu programda ilk olarak meslekte 25 yılını dolduran Zakir Tokköz, Necdet Kayış, Türkay Metin, Haydar Gökçetin, Hakan Badaköz, Şerafettin Ahıskalı, Mustafa Alagöz, Filiz Koldaş Çakkal, Hüseyin Akmaz, Ekrem Tepençelik, Mehmet Ergin, Levent Fadıl Uzel, Fehmi Yağlı ve Kazım Şahin'e plaketleri protokol üyelerince verildi.
Programın son bölümünde ise mesleğe yeni başlayan Harun Kısacık, Aylin Kütük ve Eli Alaca'ya ruhsatları iletildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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|38
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|36
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|32
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|1. Liverpool
|32
|76
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|74
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|30
|62
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