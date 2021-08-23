SMA hastası Tuğkan Uraz Özkıdık’a yardım kermesi

Çorumlu SMA hastası 10 aylık Tuğkan Uraz Özkıdık bebek için kermes düzenlendi. Kermesin tüm geliri ile yapılacak bağışlar ve elde edilen tüm gelirler Tuğkan Uraz’ın tedavi masrafları için açılan hesaba yatırılacak.

Çorumlu SMA hastası olan çocukları Tuğkan Uraz Özkıdık bebeğin anne ve babası Coşkun ve Satı Özkıdık çifti bebeklerini yaşatabilmek için mücadele veriyor.

Tuğkan Uraz bebeğin 2,4 milyon dolarlık gen tedavisi olması için dün Çorum merkezde Gomşu Yöresel Lezzetler’de (AK Parti İl Başkanlığı Yanı) Profood HoReCa&Pastaclık ve Bilge Otel’in sponsorluğuyla bir kermes düzenlendi. El işi ürünler ile yiyeceklerin satıldığı kermesten elde edilecek gelir ile yapılacak bağışlar, Tuğkan Uraz bebek için açılan hesaba yatırılacak.

Uras bebek için Çorumlulardan ve Tüm Türkiye’den destek beklediklerini belirten yakını olan Fadime Topaktaş: “Resmi izinler alındıktan sonra kampanya başlattık. Bağışçılarımız bize ürünler getirdi ve açtığımız kermeste ürünleri satıyoruz. Herkesten yardım bekliyorum. Tuğkan Uraz’ın yaşayabilmesi için bu tedavi olması geriyor. Tüm herkesten destek bekliyoruz” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

