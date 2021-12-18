SMA hastası Mustafa Yağız’a destek kermesi bugün açılacak 

Mustafa Yağız Gülmez 4 çocuklu ailenin en küçüğü. 5 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konuluyor. Şuan 3.5 yaşında olan Mustafa Yağız boğazındaki trakeyle nefes alıyor ve midesindeki beslenme tüpüyle mama yoluyla besleniyor.

Mustafa Yağız’ın günlük 8-9 şişe mama yemesi gerekirken 3-4 şişe mamayla beslenmek zorunda kaldığını aktaran anne Didem Gülmez, “Çünkü Mustafa’nın yaşı gereği doktorlar kilo kriteri koydular. Şu an 12.5 kilo. Eğer 1 kilo daha alırsa tedavi şansını kaybedecek. O yüzden tedavi parasını biran önce toplamamız gerekiyor” dedi.

Tedavi için 2 milyon 300 bin doların gerektiğini ifade eden anne Gülmez, bu miktarın yüzde 43’ünün tamamladıklarını söyledi. Bu kapsamda düzenlenecek kermes ise bugün saat 11.00’de Karakeçili Mahallesi Azap Ahmet Sokak Numara 39’da (Eski Cinonlar Züccaciye yeri. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi girişi) adresinde açılacak. Gülmez, iki gün sürecek kermese tüm Çorum halkını davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

