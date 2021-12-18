SMA hastası ‘Mustafa Yağız’ bebek destek bekliyor

SMA Tip-1 hastası 3.5 yaşındaki Mustafa Yağız bebek için yakınları ve gönüllü 4 öğretmen tarafından destek kermesi açıldı. Karakeçili Mahallesi Azap Ahmet Sokak Numara 39’da (Eski Cinonlar Züccaciye yeri) gerçekleşen kermesin açılışına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katılarak bağışta bulundu. Mustafa Yağız bebek için gönüllü bağış toplayan öğretmenlerden Gamze Gökay, Mustafa Yağız’ın boğazındaki trakeyle nefes aldığını ve midesindeki beslenme tüpüyle mama yoluyla beslendiğini belirterek, “Mustafa Yağız’ın günlük 8-9 şişe mama yemesi gerekirken 3-4 şişe mamayla beslenmek zorunda kalıyor. Çünkü Mustafa’nın yaşı gereği doktorlar kilo kriteri koydular. Şu an 12.5 kilo. Eğer 1 kilo daha alırsa tedavi şansını kaybedecek. O yüzden tedavi parasını bir an önce toplamamız gerekiyor” dedi.

‘TÜM ÇORUMLULARDAN DESTEK BEKLİYORUZ’

Tedavi için 2 milyon 300 bin doların gerektiğini belirten Gökay, “Bu miktarın yüzde 43’ünü topladık. Kermesimiz 19 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak. Her iki haftada bir düzenli olarak destek kermesimizi açmaya devam edeceğiz. Tüm Çorumlulardan Mustafa Yağız’a destek olmalarını bekliyoruz” ifadesini kullandı.