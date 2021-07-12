SMA hastası minik Zehra yardım bekliyor

Minik Zehra’nın tedavisi yurtdışında yapılıyor olması nedeniyle bir yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya için resmi iznin alındığı, tamamen yasal olduğu bildirilirken, Zehra Meva’nın sağlığına kavuşması için hayırsever ve duyarlı halkın desteği bekleniyor.

Kampanya hakkında yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Duruma empati ile yaklaşıp az çok demeden destek bekliyoruz. 1 TL’ye kadar bile olsa damlaların okyanus olmasını ve Zehra Meva'ların yaşamasını istiyoruz.

Destekleriniz için şimdiden Allah razı olsun. Farklı bir destek olarak sosyal mecralarda yetkin insanlarla paylaşımda bulunabilirsiniz. @zehrameva_yasasin (instragram) @mevanin_umut_dukkani (instragram) @Mevabebek (tweter) hesaplarını takip edebilir, takip ettirebilir, Meva’nın dükkanından alışveriş yapabilir, ya da bağışçı olabilirsiniz.

Ziraat Bankası IBAN:TR660001001997654492375001 - Alıcı: Rabia KALINSAZLIOĞLU”

(Haber Merkezi)

