SMA hastası minik Tuğkan Uraz’a siyasilerden destek

SMA tip 1 hastası Çorumlu Tuğkan Uraz Özkıdık için Kadeş Barış Meydanı’nda açılan yardım kermesine Çorum Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler destek verdi.

Çorumlu SMA hastası 10 aylık Tuğkan Uraz Özkıdık bebek için Çorum merkezde Gomşu Yöresel Lezzetler’de (AK Parti İl Başkanlığı Yanı) Profood HoReCa&Pastaclık ve Bilge Otel’in sponsorluğuyla bir kermes düzenlendi.

Kermesin tüm geliri ile yapılacak bağışlar ve elde edilen tüm gelirler Coşkun ve Satı Özkıdık çiftinin bebekleri Tuğkan Uraz Özkıdık’ın tedavi masrafları için açılan hesaba yatırılacak.

Tuğkan Uraz bebeğin 2,4 milyon dolarlık gen tedavisi olması için el işi ürünler ve yiyeceklerin satıldığı kermesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Engin Erenler ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ziyaret ederek küçük bebeğe destek verdi.

Ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız,CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, Tuğkan bebek için kermese destek verilmesi konusunda açıklamada bulundular.

“VAKİT YOK UMUT VAR”

Acil olarak yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten anne Satı Özkidik “vakit yok ama umudumuz var” diyerek hayırseverleri oğlunun kermesine destek de bulunmaya davet etti.

Satı Özkıdık, “Tuğkan bebeğin çok hızlı bir şekilde toplaması gereken bir para var. Bebeğimiz şuan 10 buçuk aylık. Vakit yok ama umut var. Güzel yürekli insanlar sayesinde yapılan kampanyalarla tedaviye giden SMA hastaları gibi biz inanıyoruz Tuğkanı da biz tedavisine göndereceğiz. İyi olmasını sağlayacağız. Güzel günler görecek. O da hayata tutunacak. Bunu tek başımıza başaramayız. Herkesin desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

Minik bebeğin babası Coşkun Özkıdık ise oğlu için düzenlenen yardım kesmesinde tüm hayırseverleri oğlu için yardımda bulunmaya davet etti. SMA hastası Minik Tuğkan Uraz Özkıdık'ın tedavisi için şimdiye kadar gereken paranın yüzde 5'nı toplayabildiklerini belirten Coşkun Özkidik, tüm hayırseverleri oğlu için düzenlenen kermese destek vermeye çağırdı. Üç, dört aydır iki, üç kermes düzenlediklerini söyleyen Özkidik, oğlu için destek veren herkese teşekkür etti.

Ziyarette konuşan CHP İl Başkanı Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Tokgöz de tüm imkanları ile Tuğkan bebeğin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek: “Tüm halkımızı Tuğkan kardeşimize yardım etmeye çağırıyoruz. Onun ciddi anlamda 2 yıl kadar bir tedaviye ihtiyacı var. Bu tedavi masraflarını karşılamak için ailenin imkânlar yok. Biz elimizden gelen desteği sağlayacağız. Buradan karınca kararınca destek olalım ve bu çocuğumuzu yaşatalım istiyorum” diye konuştu.

TDP İl Başkanı Erenler de minik bebek için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Öte yandan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ile beraberindeki heyet de kermesi ziyaret ederek hem destek verdi hem de Tuğkan bebek için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

(Süleyman ERDEN)

