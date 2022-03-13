SMA hastası minik Alp yardım bekliyor

Sağlık çalışanı Sevilay ve Mustafa Keskin çiftinin ilk çocukları olan 3 aylık çocukları Alp için Çorum Valiliği’nden izin alınarak yardım seferberliği başlatıldı.

HEP BİRLİKTE ALP'E UMUT OLMALIYIZ

Minik Alp'in tedavisinin yapılabilmesi için annesi Sevilay Keskin adına Ziraat Bankası’na hesap açıldı. Yardımseverlerin TR48 0001 0026 2758 7145 8650 13 numaralı IBAN aracılığıyla yaşam mücadelesi veren Alp'e destek olmaları istendi. Bu arada, SMA hastası Alp için sosyal medyada destek hesapları oluşturuldu.

Çorum’un tıpkı Zehra Meva’ya umut olduğu gibi Alp’in de hayata tutunmasına vesile olacağı bekleniyor. Ayrıca Alp’e destek olmak için alpyasasin hanstag’ıyla paylaşım yapılıp ınstagram ve twetter hesaplarının takip edilmesi gerekiyor.

SMA nedir?

Türkiye'de 6 binde bir, dünyada 10 binde bir görülen SMA, (Spinal Muskuler Atrofi / Gevşek Bebek Sendromu) omurilikte bulunan hücreleri etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan ilerleyici ve ölümcül bir kas hastalığı. SMA'lı çocukların 'dünyanın en pahalı ilacı' olarak bilinen gen tedavisini alması gerekiyor.

(Volkan SINAYUÇ)

