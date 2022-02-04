SMA hastası Eslem Fatma bebek yardım bekliyor

Eslem Fatma daha 9 aylık. Ona 4 aylıkken SMA teşhisi konuldu. Ne yemek yiyebiliyor ne de hareket edebiliyor. Solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

SMA tip 1 hastası Eslem Fatma için tek çare Zolgensma gen terapisi adı verilen bir ilaç. Ancak ailelerin 2 milyon 200 bin dolar tutarındaki ilacı alacak güçleri yok. Çocukları için Valilikten izinli olarak yardım kampanyası başlatan aile, şimdi hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Fatma’nın hayata tutunması için sadece zaman her geçen gün daralıyor.

ÇORUMLU ANNENİN YARDIM TALEBİ

Aslen Çorumlu olan ve Yozgat’ta yaşayan anne Aslıhan ve eşi Sefa Altındağ ,ortak yaptıkları açıklamada hayırseverlerden yardım istedi. Çift, çocuklarının hastalığından bahsederek çok zor bir hastalıkla mücadele ettiklerini ve tedavisinin sadece yurt dışında yapıldığını belirttiler. Para toplamakta zorlandıklarını ve insanlarımızın yardımcı olmalarını istediler.

Öte yandan SMA hastası Eslem Fatma bebeğin diğer yakınları da onun yaşaması için harekete geçmiş durumda, Filiz Çapkın Altuntaş onlardan birisi, iki çocuk annesi Altuntaş hayır sever vatandaşlara seslenerek “Lütfen Eslem Fatma’ya umut olun” diyerek yardım çağrısında bulunarak şunları söyledi:

BEBEĞİMİZİN CANI ÇOK YANIYOR

“ Bebeğimiz daha 9 aylık ve şuan yoğun bakımda yatıyor. Tedavisi ancak Dubai’de mümkün, 2 milyon 200 bin dolar bir bedelle tedavi edilmesi gerekiyor. Biz bunun yüzde 30’unu tamamlayabildik, Valiliğimizden izin alındı ve yardım toplama çalışması başlatıldı. Bizler duyarlı halkımızdan yardım istiyoruz ve damlaya damlaya göl olacağını biliyoruz. Bebeğimizde bizlerde çok zor durumdayız az veya çok insanlarımızın yardımcı olmalarını istiyoruz. Zamanımız inanın çok dar, bebeğimiz mücadele verirken çok canı yanıyor. Küçük büyük yardımlar geldiği sürece yukarıda da belirtiğim gibi damlaya damlaya göl yapacağız. Ayrıca bebeğimiz için Vodafone hattı olanlar büyük harflerle ESLEM yazarak 2403’e gönderdiklerinde 20 TL, bir bağışta bulunmuş olacaklar şimdiden çok teşekkür ederiz” dedi.

(Yusuf ÇINAR)