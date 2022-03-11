SMA hastası Ela Beyazgül ailesi Çorumlulardan yardım bekliyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Ece (26) ve Hüseyin Beyazgül (31) çiftinin kızları Ela, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. 4,5 aylıkken tanısı konulan küçük kızın tedavi edilebilmesi için 2 milyon 200 bin dolara ihtiyaç duyan aile, Çorum halkından da yardım bekliyor.

Gümüşhacıköy’de yaşayan Ece Beyazgül ile Hüseyin Beyazgül, evlenip mutlu bir yuva kurdu. Bir süre sonra da çiftin kızları minik Ela dünyaya geldi. Ancak, çocuklarındaki farklılığı hisseden aile, küçük kızı hastaneye götürüp kontrol ettirdi. Doktorlar 4,5 aylık olan Ela’ya SMA Tip 1 tanısı koydu. Türkiye’de tedavisi olmayan ve bazı ülkelerde tedavi edilebilen hastalık için aile araştırmaya başladı. Aynı hastalığı taşıyan çocukları bulunan aileler ile görüşerek bilgi edinen Ece Beyazgül, en uygun tedavinin Dubai’de yapıldığını öğrenerek hastane ile iletişime geçti.

Dubai’deki hastane, küçük kızın tedavisi için 2 milyon 2 bin dolar isteyince, çaresiz kalan Beyazgül ailesi yardım kampanyası başlatmak için Amasya Valiliğine başvurdu. Valilik ise bir yıl süreli bağış toplamak için aileye izin verdi. Aile şimdi sizlerden gelecek desteği bekliyor.

(Yusuf ÇINAR)