“SMA hastalarının çığlığı duyulsun”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SMA hastası Tuğkan Uraz Özkıdık için düzenlenen yardım kampanyasına destek amacıyla ailesi ile bir araya geldi.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kentteki bir kafede SMA hastası Tuğkan Uraz Özkıdık için yardım kampanyasına destek amacıyla düzenlenen kermese katıldı.

Tuğkan Uraz babası Coşkun Özkıdık, SMA hastalarının sorunlarının artık yetkili mercilerce duyulması gerektiğini söyledi. Çocuğunun önümüzdeki günlerde Samsun’da heyete gireceğini ve buradan çıkacak rapora göre tedavisinin devam edip etmeyeceğinin belirleneceğini belirten Özkıdık, “Burada toplanılan paralar yeterli değil. Tüm mal varlığımızı satsak istenen parayı toplayamayız. Çocuklarımız göz göre göre ölüme terk edilmesin” dedi.

Coşkun ve Satı Özkıdık ailesini bir süre dinleyen Kılıçdaroğlu, milletvekili arkadaşlarıyla konunun takipçisi olduklarını vurguladı.

TBMM’deki grup toplantılarında, SMA hastası ailelerle bir araya geldiğinde bu sorunu dile getirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu konunun çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. İlacın pahalı olup olmadığına bakmaksızın çünkü söz konusu olan insan hayatıdır. İnsan hayatı söz konusuysa gerisi teferruattır. Çocukların yaşama kavuşturulması onların anne babalarıyla beraber mutlu bir yaşam sürmeleri hepimizin ortak dileği” dedi. (Taner ŞİMŞEK)