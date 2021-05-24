Slogan Yarışması şampiyonuna ödül

İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 100. Yılı nedeni ile İstiklal Marşı ile Mehmet Akif Ersoy’un genç nesiller tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında öğrenim gören öğrenciler arasında “On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temasına göre slogan yarışması düzenlenmişti.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, yarışmada birinciliği kazanan Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Yaldıran’ı makamında ağırladı.

Başarılı öğrencinin ailesi ve öğretmenlerinin de katıldığı törende Milli Eğitim Müdürü Kodek tarafından öğrenciye ödülü verildi. Abdullah Kodek öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını da diledi.

Sıla Yaldıran’ın “Al Bayrağın Altında Korkmadan Yaşarım; Kahramanca Yükselir, Alçaklara Şaşarım” sloganı ile birinciliği kazandığı öğrenildi.

(Uğur GÖRKEM)

