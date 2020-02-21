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Slimkent’te yeni yol açılıyor

Çorum Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Slimkent’te yeni yol açılıyor

Çorum Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

21 Şubat 2020 Cuma 20:55
Slimkent’te yeni yol açılıyor

İhtiyaç duyulan bölgelerde asfalt sezonu öncesi hazırlık çalışmaların yoğunlaştırdıklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, yol açma ve zemin dolgusu çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yol çalışmalarına mevsim koşullarına göre ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Tuncel, “Slimkent 20. Sokakta 10 metre genişliğinde 150 metre uzunluğundaki yolda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Zemin dolgu seriminin ardından yolu kullanıma açacağız. Ayrıca Slimkent 5.Caddede 30 metre genişliğinde 450 metre uzunluğundaki yolun zemin kazı çalışmalarına geçtiğimiz ay başlamıştık. O bölgede de zemin kazı çalışmalarıyla birlikte dolgu serimine geçtik. Bu yolları en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız” dedi. (Haber Merkezi)

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