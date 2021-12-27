“Sizin güçlü olmanız gerek”

İstanbul’da yaşayan tanınmış Çorumlu iş insanı Metin Erişken, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın dünkü “Çorumlu sahip çıkmazsa ayakta kalmamız zorlaştı” başlıklı yazısı üzerine bir mesaj göndererek, “Siz Çorum’un habercilik ve tanıtım kahramanısınız. Sizin güçlü ve sağlıklı-huzurlu olmanız gerekiyor” dedi.

Metin Erişken, daha sonra telefon görüşmesinde de Yolyapar’a, “Bizler gazeteyi internetten izliyoruz, herhangi bir ödeme de yapmıyoruz. Çorum dışında yaşayan iş insanları olarak, bayramlarda ve özel günlerde kutlama ilanları ile hemşehrilerimize seslenip, bu yoldan gazetemize de destek olmalıyız” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

