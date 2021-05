Bu süreçte AK Parti İl Başkanının her gün gezdiğini ve birde üstüne iftar sofrası kurduğunu ifade eden Özsaçmacı, “İnsanlar ne yaptılar mecburen dışarı çıktılar, dükkanlarını açtılar. Kolluk kuvvetlerimizle karşı karşıya geldiler. Kolluk kuvvetlerimizde bu toplumun bir parçası olduğundan o insanların ağlamaklı anlatımlarına şahit oldular. Siz yokluk nedir bilir misiniz?” dedi.

Bunun milleti birbiriyle karşı karşıya getirmeye çalışmaktan başka bir işe yaramadığını vurgulayan Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“İktidar temsilcileri pide dağıtım reklamlarınız bitti ise; kapanma sürecinde esnafın, işçinin, kolluk kuvvetlerinin, tüm halkımızın neler yaşadığı ile alakalı geri dönüşleri almaya çalıştınız mı? Ben söyleyeyim öyle bir derdiniz olmadı. İki görsel ile şehir, dört görsel ile ülke yönetmeye çalışanlar bunu da anlamayacaklardır. Dışardaki halkımızı durduran kolluk kuvvetlerimize verilen cevapları hiç dinlediniz mi? Dinlemediniz çünkü cevaplar hep sizdiniz eyyy AK Parti…. Nasıl mı? O labbidi mi lubbidimi neyse kongreye neden ceza kesmediniz memur bey. O kongrelerin sorumlusu ben miyim beni neden durduruyorsunuz? AK Parti İl Başkanı her gün geziyor birde üstüne iftar sofrası kuruyor ben mi suçluyum. Diyanetin müdürü, müftüsü, çok kalabalık iftar programı yapıyor ona neden ceza kesmiyorsun ben mi suçluyum. Daha birçok sıralaya bilirim çok yazık çok yazık.

Şimdi sorun şu ülke yönetilemiyor? Neden mi? Kısıtlama ve tam kapanma nice sonra uygulanma kararı alınması, devletin kasasında para bulunmaması, daha doğrusu paranın nereye gittiğini bir türlü açıklayabilen olmaması dolayısı ile milletimize kapanmada destek verememek. Üstüne her itirazı her aksaklığı yolda düzelten bir yapı ile karşı karşıyayız. Küçük esnafı kapat, marketi aç, küçük esnaf kapalı, sonra itiraz gelsin markette diğer ürünleri satılmaz de ne zamana kadar? Esnafın çeki var senedi var, çeki kesende para yok ödeyemiyor, alacaklı o paraya ihtiyacı var esas mağdur o, kime ne yaptınız ben anlamadım. Anlayanınız var mı?

Son olarak kim izinli kim izin belgeli anlayan var mı? İşin ucu kaçtığı için yapılan açıklamayı hatırlatayım sizlere; İzin belgeleri e-Devlet üzerinden alınacak! Sistem çöktü! Önceden olduğu gibi manuel doldurulacak belgeler! Doldurulan belgeler ayın 7 sine kadar geçerli olacak! Bunlar bir konu için açıklanan sürekli değişen kararlar. Milleti oyalamaktan başka bir ifade değil sevgili hemşerilerim ayın 7 sinden sonra bayram tatili süreci başlıyor zaten.”