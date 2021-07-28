Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatili sonrası vaka sayılarındaki artış dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı. Kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi’nde denetim yapan ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları uyardı. Vakalardaki artışa dikkat çeken ekipler, “Lütfen maskelerinizi takın” uyarısı yaptı. Bazı vatandaşlar, maske uyarısı yapan polislere teşekkür ederken, bazıları ise diğer şehirlerde maske takmanın zorunlu olmadığını dile getirdi.



POLİSTEN, DERS NİTELİĞİNDE CEVAP

Özellikle maske takmayıp caddelerde gezen gurbetçi vatandaşların, polise verdi cevaplar herkesi şoke etti. Bir gurbetçi vatandaş, yurt dışında açık alanlarda maske takma zorunluluğu olmadığını belirtti, bir başka gurbetçi vatandaş ise “Siz koronaya inanıyor musunuz, ben inanmıyorum, hani bu hastalık çıktığında otobüs duraklarında kalabalık alanlarda düşen bayılan hatta ağzından köpükler gelen kişiler vardı. Hani şimdi ne oldu nerede bu kişiler?” diye polise soru yöneltti. Polis ise, “Şimdi aşı var, gerekli önlemler alındı, maske, mesafe ve hijyen kuralları getirildi, hani sen diyorsun ya, otobüs duraklarında bayılanlar ölenler vardı, işte aldığımız tedbirler ve aşılamalar sayesinde duraklarda vs. yerlerde düşmeler, bayılmalar olmuyor. Lütfen kurallara uyalım” dedi.



