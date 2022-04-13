“Siz kenara çekilin, görün demiryolu nasıl geliyor?”

Çorum halkının yıllardır özlemle demiryolunu beklerken, iktidar partisi milletvekillerinden birisinin 2022, diğerinin ise 2023 yılında ihalenin yapılacağını kamuoyuna duyurduğunu belirten CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Bizler ve halkımız kime inanacağımızı bilemezken şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2030 yılını işaret ediyor” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekillerinin çelişkili 2022 - 2023 demiryolu açıklamasına son noktayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun koyduğunu vurgulayan CHP İl Başkanı Tahtasız, partisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından açıklanan plana göre 2053’e kadar 44 il daha hızlı trenle tanışacak. Bakan, ‘Ulaştırma 2053 Vizyonu'na göre Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Hattı 2024 yılında başlayacak ve 2030 yılına kadar tamamlanacak. Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın ise 2024-2030 yılları arasında tamamlanması planlanıyor’ dedi.

Birisi 2022 dedi, diğeri 2023 dedi ama tutturamadı, Bakan da, '2024’de başlarız, 2030’a kadar biter' diyor. Siz şöyle bir kenara çekilin, getirin sandığı, yapın seçimleri, Millet İttifakı’nın iktidarında görün bakalım demiryolu nasıl geliyor.”

(Haber Merkezi)

