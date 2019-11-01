Siyer-i Nebi Yarışması için başvuru başladı

“Kaybedeni olmayan yarışma” sloganı ile gönüllerde yer tutan organizasyon ile gençlerin Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenerek, O'nun ahlakıyla ahlaklanmasını hedeflediklerini dile getiren AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, ÇORUM HABER’i ziyaret ederek yarışma şartları ve takvimi açıkladı.

Buna göre yarışma için 15 Kasım 2019 tarihine kadar “www.efendimizinizinde.com” internet adresinden kayıt yapılabileceğini, 15 Aralık 2019 tarihinde ise il ve ilçeler olmak üzere belirlenen okullarda sınav yapılacağını duyuran Göle, yarışmanın 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 11’00’de yapılacağını, sınav öncesinde, sisteme kayıt yaptıran öğrencilere kitaplarının dağıtılacağını söyledi.

AGD Şube Başkanı Mehmet Göle yarışmada öğrencilere 80 soru sorulacağını ve ayrıntılı bilginin 0551 235 15 88 numaralı telefondan alınabileceğini de sözlerine ekledi.

(Mehmet DALAR)