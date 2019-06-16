Siyer-i Nebî Yarışması'nda derece alanlar ödüllendirildi

Programa Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Anadolu Gençlik Derneği Çorum İl Başkanı Mehmet Göle, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, Öğder İl Başkanı Ramazan Yiğitoğlu Diyanet-Sen İl Başkanı Ali Yıldız, yarışmaya katılan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende şube başkanlığı devir teslimi yapıldı. AGD Şube Başkanlığı görevini 5 yıldır sürdüren Bekir Uyanık, bu görevi Mehmet Göle’ye devretti.

AGD Şube Başkanı Mehmet Göle yaptığı konuşmada; gençlerin TV ve internet yolu ile gelen ahlaksızlık, kültürel yozlaşma ve inanç kirliliği ile karşı karşıya kaldığını; bu saldırının gençlerin ahlâklarını yıkmak, imanlarını sarsmak ve millî kültürü Anadolu coğrafyasında boğmak amacında olduğunu söyledi. Bu saldırının ve toplumsal problemlerin tek kurtuluş yolunun İslam ahlâkına yani Hz Muhammed’in (sas) ahlâkına dönmek olduğunu belirten Göle, tam 50 yıldır Anadolu Gençlik Derneği ve Millî Gençlik Vakfı’nın “Önce Ahlak ve Maneviyat” düsturu ile çalıştığını; Siyer-i Nebî yarışmasını da yıllardır millî ve manevî değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirme hedefine ulaşmak için yaptıklarını ve bu milletin evlatlarını şer odaklarına asla teslim etmeyeceklerini ve çalışmalarına gece gündüz devam edeceklerini söyledi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer de; Hz. Muhammed'in insanlık için örnek olan yaşam biçiminden kesitler sundu. Peygamberimizin hayatının dünya ve ahiret saadeti için tek kurtuluş yolu olduğunu, evlerde mutlaka aile ile hadis okumaları yapılması gerektiğini ve çocukların bu bilinçle yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Program ortaokul öğrencileri arasında yapılan düzenlenen Siyer-i Nebî Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sonlandırıldı.

Yarışmada birinci İskilip İHO’dan Yunus Emre Çınar, ikinci 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Yusuf Güloğlu, üçüncü Kocatepe Ortaokulu’ndan Yusuf Kunduracı, dördüncü sungurlu İHO’dan Esra Yağbasan, beşinci Osmancık Ortaokulu’ndan Ayşenaz Uçaker, altıncı İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Havva İrem Tatar, yedinci İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Ayşenur Eren, sekizinci Osmancık Org.Ahmet Çörekçi YİBO’dan Muharrem Derin, dokuzuncu Suheybi Rumi İHO’dan Elif Nisa Ardıç ve onuncunun Yıldırım Beyazıt İHO’dan Ümmi Özşahin olduğu ifade edildi.

(Haber Merkezi)