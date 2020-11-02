“Siyasi irade ve bürokrasi tarafından yok sayılıyoruz”

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda konuşan Uysal, özverili çalışmalarının görmezden gelindiğini iddia ederek şunları söyledi:

“Her ayın 5 günü sadece meclis çalışması olmasına rağmen seçildiğimiz andan itibaren hem belediye sınırları içerisinde hem de belediye sınırları dışında il halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapıyoruz. Ama ne yazık ki bazı yayın organlarımız ve bazı kurumlarımız yapılan çalışmaları görmezden gelerek bir ayda aldığımız 1465 lira paranın çetelesini tutup kamuoyunu yanıltıcı haberler yapmaktadır. Bizlerin özverili çalışmalarını görmezden gelmektedirler.

Türkiye’de büyükşehirler hariç 51 il belediyesi bulunuyor. 51 il belediyesine bağlı 400 ilçe 497 belde var. Buralarda toplam 1266 İl Genel Meclis üyesi görev yapmaktadır. Gerçekten bizler hak ettiğimizi düşündüğüm övgüyü ve saygıyı alabiliyor muyuz?

Türkiye’nin ve Çorum’un gelişmesi kalkınmaya bağlıysa, kalkınmanın yolu üretimden geçiyorsa, üretimin ülkemizdeki önemli ayağı kırsal kalkınma ise kırsal yaşamımızın sorunlarıyla canla başla çalışan İl Genel Meclis üyeleri gerçekten hak ettiğimiz saygınlığı, hak ettiğimiz değeri alamıyoruz.

Bizler her yerde görev yapıyoruz. Halkın her türlü sorununda gece-gündüz demeden koşturuyoruz. Ama bir yandan siyasi irade bir yandan bürokrasi tarafından yok sayılıyoruz. Bizlerin hiçbir sosyal güvencesi olmamasına rağmen ilçe ilçe, köy köy, kasaba kasaba geziyoruz.

İl Genel Meclis üyelerimizin bürokrasi içerisindeki saygınlığının artırılması ve özlük haklarında iyileştirici düzenlemelerin yapılması yerel yönetimlerimizin gelişmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır. İl Genel Meclis üyelerinin yetkilerinin artırılması ve genel bütçeden kaynak aktarılması bizlerin talebidir.

Hizmet eden Türkiye’deki tüm İl Genel Meclis üyelerinin sorunlarının çözümü noktasında acilen çalışılıp bir çözüm bulunması gerekmektedir. Bizler sadece mecliste noter görevi yapmak için seçilip gelmedik.” (Haber Merkezi)