“Siyasette velinimet olan seçmen unutuldu”

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit'i makamında ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Şenol Sunat, üretmeyen ülkenin yok olacağının altını çizdi.

İskilip Marangozlar Odası'na yapılan ziyarette Milletvekili Sunat, muhalefet olarak esnafın avukatlığını üstlenme görevlerinin olduğunu kaydederek “Yalnız değilsiniz. Siyasetin görevi sizlere hizmet etmek. Siyasette bu ülkede velinimet olan seçmen ne yazık ki unutuldu. Pandemi sürecinden ders çıkarmamız gerek. Üretmeyen bir ülke yok olur gider. 20 senedir ülkede betonla üretim yapılıyor. Yollar, köprüler, rezidansları borç parayla yapıldı. Hazine torunlara kadar borçlu” diye konuştu.

Kendisine yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İskilip Marangozlar Odası Başkanı Koçyiğit, oda çalışmaları ve marangozların yaşadığı sorunlar hakkında Sunat'a bilgiler aktardı. (Volkan SINAYUÇ)