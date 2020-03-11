“Siyasette daha fazla kadın”

İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, ile Yönetim Kurulu Üyeleri Semra Soysal Şahin, Nevin Yılmaz ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, ÇORUMHABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar , CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Kampanya defterine imza atan Tahtasız, ‘Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak partimizin kadın konulu politikalarını ilimizde itina ile uygulayacağıma, kadın üyelerimize pozitif ayrımcılık yapmakta öncelik tanıyacağıma, kentimizde kadınların yerel yönetimlerde ve karar mekanizmalarında daha çok yer alması için canla başla çalışacağıma, toplum karşısında yapacağım her konuşmamda dilde cinsiyet ayrımcılığı yapmayacağıma, bu güzel, onurlu kampanyaya her türlü katkıyı sağlayacağıma söz veriyorum.’ diye yazdı.