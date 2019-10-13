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“Siyasette adam gibi adamları çoğaltalım”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

“Siyasette adam gibi adamları çoğaltalım”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

13 Ekim 2019 Pazar 20:59
“Siyasette adam gibi adamları çoğaltalım”

Hitit Üniversitesi’nin yeni akademik yılının açılışında ilk dersi vermek üzere ilimize gelen Valilik, Belediye ziyaretlerinin ardından Hürriyet Meydanı’nda Mehmetçiğe dua ve destek programına katılan Numan Kurtulmuş, daha sonra ise ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş daha sonra ise AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İnönü Caddesi üzerindeki parti önünde çiçekle karşılanan Kurtulmuş daha sonra İl Başkanlığı makamına geçerek bir süre dinlendi. Kurtulmuş daha sonra da toplantı salonunda partililerle buluştu.

Ziyarette yaptığı konuşmada partililere önemli açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, “Siyaseti bazıları insan eksiltme olarak görür. Bizim hedefimiz siyasette işini yapan insanların sayılarını çoğaltmaktır. Siyaseti basamak atlamak olarak görenleri değil hizmet aracı olarak görenleri bulup partimize kazandırın” şeklinde konuştu.

Partililere konuşan Numan Kurtulmuş şunları söyledi; “AK Parti’nin yükü her geçen gün biraz daha artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşma dünya siyasi tarihinde yapılmış en önemli konuşmalardan biriydi. Bu konuşmada aslında Barış Pınarı Harekatı’nın gerçeklerini en iyi şekilde anlatmıştı” dedi.

AK Partili siyasetçilere uyarılarda bulunan Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük gücü olacağız. Partimizin kapısını memleket sevdalısı herkese açacağız. Siyaseti bazıları insan eksiltme olarak görür. Bizim hedefimiz siyasette adam gibi adamların sayısını çoğaltmaktır. Siyaseti basamak atlamak olarak görenleri değil hizmet aracı olarak görenleri bulup partimize kazandırın. Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Kutlu davamızın yolundan dönmeyeceğiz. Bildiğimiz doğruları yapacağız” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçe teşkilat ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

(Yusuf ÇINAR)

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