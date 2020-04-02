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“Siyaset üstü davranılmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, korona virüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği bugünlerde siyasetin, ayrımcılığın bir tarafa bırakılarak insan hayatına odaklanılması gerektiğini söyledi.

“Siyaset üstü davranılmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, korona virüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği bugünlerde siyasetin, ayrımcılığın bir tarafa bırakılarak insan hayatına odaklanılması gerektiğini söyledi.

02 Nisan 2020 Perşembe 20:02
“Siyaset üstü davranılmalı”

“İnsanlarımız hayatını, işini, geleceğini kaybediyor. Milyonlarca insan evlerinde tedirgin bir şekilde beklerken siyasi rantın peşine düşmek kabul edilebilir bir davranış değil” diyen Mehmet Tahtasız, dünya ülkeleri ve Türkiye’nin siyaset üstü davranmayı gerektiren insanlık dramı yaşadığını bildirdi.

İstanbul, İzmir, Ankara, Çorum belediyeleri başta olmak üzere bazı belediyelerin zor durumdaki insanlara yardımcı olmak amacıyla tamamen iyi niyet çerçevesinde yardım kampanyası başlattığını, ancak bu kampanyanın siyasi iktidar tarafından engellendiğini hatırlatan Tahtasız, “Çanakkale Savaşı’nda düşmana su verecek kadar merhametli bir milletin torunlarıyız. İş yerini kapatan esnafımıza, işinden olan işçimize, evinden dışarı çıkamayan vatandaşımıza, kısaca ihtiyacı olan kardeşlerimize yardım kampanyası başlatılması çok doğal bir haktır” dedi.

“MAĞDURA YARDIMCI OLMAK BİR İNSANLIK GÖREVİDİR”

CHP İl Başkanı Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya ve ülke olarak siyaset üstü davranmayı gerektiren insanlık dramı yaşıyoruz.

Bu felaket karşısında tüm siyasi partiler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, iş insanları bir araya gelerek siyaset üstü davranmalıdır. İnsan olmanın gereği budur.

Söz konusu insan ve yaşam hakkı olunca küresel felaketten zarar gören, mağdur olan halkımıza yardımcı olmak insanı bir görevdir.

Asıl amacı insana yardım kampanyası başlatan İstanbul, İzmir, Ankara, Çorum belediye ve ismini sayamadığım tüm belediye başkanlarımıza, derneklerimize, hükümetimize teşekkür ediyorum.

“YARDIM YAPILMASINI ENGELLEMEK, SİYASET YAPMAKTIR”

Çanakkale Savaşı’nda düşmana su verecek kadar merhametli bir milletin torunlarıyız. İş yerini kapatan esnafımıza, işinden olan işçimize, evinden dışarı çıkamayan vatandaşımıza, kısaca ihtiyacı olan kardeşlerimize yardım kampanyası başlatılması çok doğal bir haktır.

Belediyelerin bağış, yardım kabul edip etmediği yasal bir süreçtir. Milyonlarca mağdur insanımız varken belediyelerin sosyal sorumluluk alarak vatandaşına hizmet etmek, onlara yardım edebilmek için bağış kabul etmesinden ilişkilenmek ve bunu engellemek sadece siyaset yapmaktır.

“TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAYA HAZIRIZ”

Şu zor günlerde bırakalım siyaset kim haklı kim haksız tartışmalarını insanlarımız hayatını kaybediyor, işini, geleceğini kaybediyor ülkemizi, halkımızı düşünelim ülkemiz halkımız için ne yapabiliriz onları tartışalım.

Devletimizin tüm kurumları, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, iş insanları, tüm yerel dinamikler bir araya gelerek çözüm üretelim.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” (Haber Merkezi)

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