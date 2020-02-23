Ak kadroların tartışamayacağı, vazgeçemeyeceği en önemli ilkenin “ahlak ve “maneviyat” olduğunu söyleyen Kavuncu, “Siyaset ülke ve millet için yapılır. Kişisel menfaatler için siyaset yapmanın ak siyasette yeri yoktur. Kurulduğu günden bugüne, ülkeyi bir baştan, bir başa imar ve inşa ederken, sadece 18 yılda 100 yıllık gelişmeyi, değişmeyi gerçekleştiren ruh, işte bu ruhtur” ifadelerini kullandı.

Anadolu topraklarında güçsüz devletlerin yaşamasına müsaade edilmediğinin altını çizen Kavuncu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Her bakımdan güçlü olmak zorundayız. Zira Türkiye her hangi bir ülke değildir. Türkiye, Ortadoğu'nun gözetleme kulesidir. Ortadoğu'da bütün yollar Türkiye'ye çıkar. Biz diyoruz ki; artık bu ülke örs değil, çekiçtir. Türkiye oyun kuran, oyunları bozan ve oyunları boşa çıkaran güçlü bir ülkenin adıdır.

Şantajlar, tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir.

Türkiye, bölgede birçok oyunu aynı anda bozarken, Afrin, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekâtı, İdlip Harekâtımızda yüce Allah’ın yardımı, aziz milletimizin desteğiyle inşallah zafere ulaşılacaktır.

Yeniden, büyük, güçlü Türkiye, bölgesinin yıldızı güçlü Çorum hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz.” (Taner ŞİMŞEK)