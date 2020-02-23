Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
116829
ALTIN
323.226
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9206
EURO
6.6031

“Siyaset ülke ve millet için yapılır”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Ak Parti’nin sadece bir parti olmadığını belirterek, “Ak Parti mazlum milletlerin, ümmetin, gönül coğrafyamızın, aziz milletimizin, son kale Türkiye’mizin son umududur. Ak Parti bir dava hareketi, bir ilkeler manzumesidir” dedi.

“Siyaset ülke ve millet için yapılır”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Ak Parti’nin sadece bir parti olmadığını belirterek, “Ak Parti mazlum milletlerin, ümmetin, gönül coğrafyamızın, aziz milletimizin, son kale Türkiye’mizin son umududur. Ak Parti bir dava hareketi, bir ilkeler manzumesidir” dedi.

23 Şubat 2020 Pazar 21:04
“Siyaset ülke ve millet için yapılır”

Ak kadroların tartışamayacağı, vazgeçemeyeceği en önemli ilkenin “ahlak ve “maneviyat” olduğunu söyleyen Kavuncu, “Siyaset ülke ve millet için yapılır. Kişisel menfaatler için siyaset yapmanın ak siyasette yeri yoktur. Kurulduğu günden bugüne, ülkeyi bir baştan, bir başa imar ve inşa ederken, sadece 18 yılda 100 yıllık gelişmeyi, değişmeyi gerçekleştiren ruh, işte bu ruhtur” ifadelerini kullandı.

Anadolu topraklarında güçsüz devletlerin yaşamasına müsaade edilmediğinin altını çizen Kavuncu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Her bakımdan güçlü olmak zorundayız. Zira Türkiye her hangi bir ülke değildir. Türkiye, Ortadoğu'nun gözetleme kulesidir. Ortadoğu'da bütün yollar Türkiye'ye çıkar. Biz diyoruz ki; artık bu ülke örs değil, çekiçtir. Türkiye oyun kuran, oyunları bozan ve oyunları boşa çıkaran güçlü bir ülkenin adıdır.

Şantajlar, tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir.

Türkiye, bölgede birçok oyunu aynı anda bozarken, Afrin, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekâtı, İdlip Harekâtımızda yüce Allah’ın yardımı, aziz milletimizin desteğiyle inşallah zafere ulaşılacaktır.

Yeniden, büyük, güçlü Türkiye, bölgesinin yıldızı güçlü Çorum hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz.” (Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
Sezaryen ne zaman gerekli olur?
Sezaryen ne zaman gerekli olur?
“Ekin Unlu Mamuller” hizmete açıldı
“Ekin Unlu Mamuller” hizmete açıldı
“Gün, iktidar yürüyüşünü başlatma günüdür”
“Gün, iktidar yürüyüşünü başlatma günüdür”
“31 Mart ve 23 Haziran'daki umudu büyütmek zorundayız"
“31 Mart ve 23 Haziran'daki umudu büyütmek zorundayız"
Çiftçilere tarla faresi uyarısı
Çiftçilere tarla faresi uyarısı
HİTÜ’de piyano resitali
HİTÜ’de piyano resitali
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim