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“Siyaset mi esnafa mecbur, esnaf mı siyasete?”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, korona virüsle mücadele kapsamında hükümet tarafından açıklanan ekonomik önlem paketine o gün ekranlarda gülücük dağıtan ve paket için hükümete teşekkür eden esnaf temsilcilerinin bugün çıkmış “Bu krediyi hiçbir esnaf alamaz” diyerek, açıklama yaptığını söyledi.

“Siyaset mi esnafa mecbur, esnaf mı siyasete?”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, korona virüsle mücadele kapsamında hükümet tarafından açıklanan ekonomik önlem paketine o gün ekranlarda gülücük dağıtan ve paket için hükümete teşekkür eden esnaf temsilcilerinin bugün çıkmış “Bu krediyi hiçbir esnaf alamaz” diyerek, açıklama yaptığını söyledi.

26 Mart 2020 Perşembe 19:10
“Siyaset mi esnafa mecbur, esnaf mı siyasete?”

Yaptığı yazılı açıklamasında “Siyaset mi esnafa mecbur, esnaf mı siyasete mecburdur?” diye soran Özsaçmacı, bu sorunun cevabının gelişmişlik göstergemiz olacağını kaydetti.

Bugüne kadar esnaf ve çiftçiden alınan peşin verginin karşılığının katlamalı kredi olmaması gerektiğini ifade eden Bekir Özsaçmacı, şunları dile getirdi:

“Devlet, bu kadar hayati bir konuda devletliğini gösterir ve vatandaşlarının can sağlığı için gerektiğinde en sert tedbirleri alır. Siyasi saiklerle hareket edilmediyse, virüs taşıyanların ülke geneline yayılmaması için gerekli önlemleri almak devletin birinci görevidir. Bazı vatandaşlarımızın kurallara uymayışı, bu salgının büyümesine gerekçe yapılamaz. O yüzden; Gece yarıları yapılan rakam açıklamalarından öte, ülkeyi yönetenleri daha ciddi davranmaya, en az virüsün kendisi kadar ciddi olmaya davet ediyoruz. Türk devletini yönetenler, Türk vatandaşlarının canını korumak için, milletin verdiği yetkiyi ve gücü bir an önce kullanmalıdır.

Her ne kadar; Bu krize dair önlemler başlıklı basın toplantısında, meseleyi patronların borç ve kredilerini yapılandırma olarak algılayan bir parti genel başkanı olsa da, devlet ve tüm kurumları artık daha ciddi, vatandaşın sorun ve sağlığını önceleyen bir tavrı sergilemelidir. Kriz toplantısı öncesi ön çalışmalarda kafa sallayıp, daha sonra ekranlarda gülücük dağıtan esnaf temsilcileri, bugün çıkmış ‘Bu krediyi hiçbir esnaf alamaz’ diye açıklama yapıyor. Sanayi sitesindeki her hangi bir esnafımız o toplantıda olsa idi bunun uygulanamayacağını o anda anlardı. Siyaset mi esnafa mecbur, esnaf mı siyasete mecburdur? Bu sorunun cevabı gelişmişlik göstergemiz olacaktır. Daha açıklayıcı olarak iğneyi kime, çuvaldızı kime?

Bugüne kadar esnaf ve çiftçiden alınan peşin verginin karşılığı katlamalı kredi olmamalıydı.

Bu bir ekonomik paket değil, bu bir kredi paketi. Bu vatandaşa tedbir geliştirmek ve yaşam koşullarını kolaylaştırmak için hazırlanmış değil sadece yeni kredi imkânları doğurarak vatandaşı da daha büyük bir külfetle karşı karşıya bırakması muhtemeldir. Eğer bu kredi ödemelerini uzatıyorsanız hangi gerekçeye dair uzattınız. Yani Türkiye'de artık ciddi bir ekonomik kriz hüküm sürmektedir. Dolayısıyla bugün ödeyemeyenin, yarın bugün ödeyemediğinin iki katını ödeyebilmesi de mümkün görünmeyecektir. İşyerlerini kapatmak zorunda kalan ve yevmiye hesabı ile çalışan vatandaşlarımız nasıl geçinmekte, nasıl ailesini doyurmaktadır? Sosyal yardım alamamakta, kredi alamamakta, o sebeple Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bu konuda ciddi tedbirler geliştirmesi gerekir. (Haber Merkezi)

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