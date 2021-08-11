“Siyaset bir meslek değildir, ülkeye hizmet etme aşkıdır”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf ve beraberindeki heyetin partide teşkilat mensupları ile buluştuktan sonra bir basın toplantısı düzenlediğini hatırlatan Orhan Vargeloğlu, daha sonra ise il merkezinde bazı ziyaretlerde bulunarak esnaf ve sanayiciyi dinlediklerini açıkladı.



Program kapsamında Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret ettiklerini vurgulayan Vargeloğlu: “Gayet sıcak, samimi ve içten tanışma ve istişare toplantısında Çorum’a turizm, sanayileşme, istihdam gibi konularda neler yapabiliriz, neler yapmamız gerekli gibi soruların cevaplarını aradık. Sonrasında ise fabrika işçileri ile sohbet toplantısında DEVA Partisi’ni anlattık” diye konuştu.

DEVA Partisi heyeti olarak daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu üyeleri ile buluşarak hedefledikleri Türkiye haylini anlatarak sanayicinin sorun ve taleplerini dinlediklerini söyleyen Orhan Vargeloğlu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarını da ziyaret ederek bir süre sorun ve taleplerini dinlediklerini, bu kapsamda çıkmayan perakende yasası, zincir marketlerin yarattığı haksız rekabet ile her geçen gün tükenen esnafın eğitimin sistemin çarpıklığından dolayı yok olan ara eleman sıkıntısını ve kazanmadan ödenen tabela vergilerini konuştuklarını bildirdi. Vargeloğlu ayrıca DEVA iktidarında sorunlara nasıl çözüm yaratacaklarını da anlattıklarını belirterek Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Etli ve öğretmenlerini de ziyaret ettiklerini bildirdi.

(Haber Merkezi)

