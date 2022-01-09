Sivil trafik polislerinden denetim

Denetimde ağırlıklı olarak Şehir içi otobüs ve İlçe minibüsleri ile Ticari taksilere sivil müşteri olarak binen sivil ekipler sürücülerin kurallara uyup uymadığını denetledi. Bazı sürücülere ceza kesildi.

Öte yandan Çevreyi rahatsız eden abartı egzozlu araçlar ve kask takmayan motosiklet sürücüleri de dâhil olmak üzere ışık ihlali yapan pek çok sürücü nokta görevlileri tarafından durdurulup gerekli işlemler yapıldı.

5.628 TL TRAFİK IDARI PARA CEZASI UYGULANDI

Bu günkü yapılan sivil Uygulamada 180 araç kontrol eden sivil ekipler, 9 kask takmayan motosiklet sürücüsüne, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 4 sürücüye, Trafik kural ihlali yapan 2 şehir içi halk otobüsüne ve 2 İlçe minibüs sürücüsüne toplam 5.628 TL trafik idari para cezası uygulandı.

DEMİR”AMACIMIZ VATANDAŞLARACEZA YAZMAK DEĞİL”

Trafik Denetleme Şube müdürü Bünyamin Demir yaptığı açıklamada “Trafikte Saygı ve Hoşgörünün başkenti olma yolunda ilerleyen ilimizi daha ileri noktaya taşımakta kararlıyız ayrıca amacımız vatandaşa ceza yazmak değil bilgilendirmek trafik kurallarına tümüyle uyan bir il olma yolunda ilerlemektir” dedi.

(Yusuf ÇINAR)