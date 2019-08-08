Sivil topluma hibe programı çağrısı

Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlayan hibe programında dernekler, vakıflar, dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatifler ve AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere, 60 bin avro ile 100 bin avro arasında hibe desteği sağlanacak.

Sivil Toplum Destek Programı üçüncü dönemi ile ilgili başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru dokümanlarına https://www.ab.gov.tr/51722.html adresinden ulaşılabiliniyor.

Teklif çağrısına ilişkin hazırlanacak olan projelere Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından da teknik destek verilecek.

Son başvurusu 17 Eylül olan hibe programına başvuruların Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekiyor. (Haber Merkezi)