Sivil toplum kuruluşlarından İmamoğlu’na teşekkür plaketi
Merkezi İstanbul’da bulunan Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) yöneticileri tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, sivil toplum kuruluşlarına olumlu yaklaşımı ve desteği nedeniyle teşekkür plaketi verildi.
Güncel 19.06.2020, 21:10
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İmamoğlu’nu ziyarete, TSTK Genel Başkanı ve Marmara Dernekler Federasyonu Başkanı Cevdet Akay, TSTK Genel Başkan Vekili ve Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ve Konfederasyon’un bazı yöneticileri katıldı.
Ekrem İmamoğlu, sivil toplum kuruluşlarının haklı taleplerini karşılamak için elden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini söyledi.
Metin Akkuş’un, geniş bir mekân talebini inceleteceğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, Akkuş vasıtasıyla tüm Çorumlulara selamlarını iletti.
(Haber Merkezi)
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