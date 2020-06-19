Sivil toplum kuruluşlarından İmamoğlu’na teşekkür plaketi

İmamoğlu’nu ziyarete, TSTK Genel Başkanı ve Marmara Dernekler Federasyonu Başkanı Cevdet Akay, TSTK Genel Başkan Vekili ve Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ve Konfederasyon’un bazı yöneticileri katıldı.

Ekrem İmamoğlu, sivil toplum kuruluşlarının haklı taleplerini karşılamak için elden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Metin Akkuş’un, geniş bir mekân talebini inceleteceğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, Akkuş vasıtasıyla tüm Çorumlulara selamlarını iletti.

(Haber Merkezi)