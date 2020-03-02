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Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Çorum'daki mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile sendikalar tarafından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Çorum'daki mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile sendikalar tarafından Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 16:53
Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) bir araya gelen Çorum Ticaret Borsası, Sungurlu TSO, Alaca TSO, Çorum Barosu, Eczacılar Odası, Emekliler Derneği, Türk-İş, Hak-iş, Kamu-Sen, Memur-Sen, MÜSİAD şubeleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, TOBB Genç ve Kadın Girişimciler kurulları, TÜMSİAD, Veteriner Hekimler Odası ve Ziraat Odası'nın başkan ve yöneticileri Mehmetçiğe destek verdi.

Ortak açıklamayı okuyan Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, "Her dönemde olduğu gibi bizler üzerimize düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin daima yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Suriye'de şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağına eminiz. Mevzu vatansa gerisi teferruattır diyen tüm STK'lar olarak bugün daha bütünüz, daha biriz. Allah ülkemizi şerlerden korusun, askerlerimizin muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

AA

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