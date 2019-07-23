Sivil toplum destekleri için 3. Dönem başlıyor

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programında üçüncü dönemin başladığı belirtildi.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada toplam bütçesi 3 milyon Euro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatiflerin hazırladıkları projelerine en az 60 bin Euro, en fazla ise 100 bin Euro hibe desteği sağlanacak olan destek programına başvuruların 17 Eylül 2019 Salı günü saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerektiği ifade edildi.

(Haber Merkezi)