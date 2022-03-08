“Sıvı yağ stoğumuz varsa neden ucuza satılmıyor?”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların marketlerden yağ almak için yoğun çaba sarf ettiklerinin görüldüğünü belirten Ulaş Tokgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu CHP var ya.. Ah ahhh.. Biz bunlardan neler çektik. Yağ kuyrukları, gaz yağı kuyrukları, benzin kuyrukları… Bay Kemal, siz kuyrukçusunuz. Yokluk kuyruğu icat ettiniz bu ülkede! Bizimki varlık kuyruğu, varlık” sözlerini akıllara getirdiğini söyledi.

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Tokgöz konuyla ilgili bir açıklama yaparak yağ kuyruklarının 21. yüzyıl Türkiyesi’ne yakışmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 40 sene öncesine dayanan kuyruk benzetmesinin 40 yıl aradan sonra tekrarlanmasına şahit olduklarını ifade eden Ulaş Tokgöz, “Eskiden yokluktan kuyruk vardı” diyenlerin şimdi ise ucuz olduğu için kuyrukların oluştuğunu iddia ettiklerini kaydederek, “Soruyorum hangi ürün ucuz” diye konuştu.

Yağ kuyruğunun yanı sıra akaryakıt kuyruklarının da alıp başını gittiğini vurgulayan Tokgöz, “Sabah ekmek kuyruğu, öğlen marketlerde yağ kuyruğu, akşam sebze pazarlarında ucuz sebze kuyruğu, gece yarısı ise ucuz mazot kuyrukları aldı başını gidiyor. Allah tüm vatandaşlarımızın yardımcısı olsun” dedi.

Bu durum karşısında vatandaşların artık isyan etme noktasına geldiğini belirten Ulaş Tokgöz, çiftçinin de, asgari ücretlinin de, memurun da aynı durumda olduğunu söyledi. Artık vatandaşın mevcut iktidara güvenmediğini aktaran Tokgöz, “Bakan açıkladı. ‘Yeterli sıvı yağ stokumuz var’ dedi. Madem stokumuz var neden yağ pahalı. Her gün zam geliyor. Madem stokumuz var, o zaman neden vatandaşlarımıza ucuza satılmıyor?” diye sordu.

Ulaş Tokgöz ayrıca, akaryakıta gelen son zamlardan sonra vatandaşların artık araç kullanmayı bırakacağını, en temel ihtiyaç maddesi olan yağ konusunda da yağsız yemek yapmayı öğrenmek zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

