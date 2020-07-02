“Sivas’ta yanan ateş 27 yıldır sönmedi”

27 yıl önce Madımak Oteli’nde yakılan ateşin hâlâ sönmediğini, çünkü gerçek sorumluların ortaya çıkarılmadığını söyleyen Çiftçi, insanlığa karşı işlenen suçun, zaman aşımına uğradığını ancak vicdanlarda aklanmadığını ifade etti. Göz yumulan, üstü örtülen Sivas katliamının, cehaletin ve gericiliğin bu ülke için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu gözler önüne seren en acı tablo olduğunu belirten Çiftçi, “Kahramanmaraş’ta, Çorum’da Sivas’ta gerçekleştirilen katliamlar, toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran, ötekileştiren ve nefret dili ile beslenen politikaların sonucudur. Tüm ayrıştırma çabalarına karşı katliamların tekrar yaşanmaması için ulus olarak Cumhuriyetin üniter devlet anlayışına sahip çıkılmalıdır.

1993 yılında Sivas’ta insanlarımız diri diri yakılırken “Cumhuriyet, Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkacağız” sloganlarının atılması, yaşanan katliamın hedefinde Cumhuriyet aydınlanmasının olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak aydınlık, cehaletin karanlığına yenilmedi, yenilmeyecektir.

Genel Sağlık-İş olarak karanlığın, cehaletin, gericiliğin karşısında, aydınlanmanın, adalet ve demokrasinin savunucusu olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sivas katliamını bir kez daha lanetliyor, yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anıyoruz” dedi.(Haber Merkezi)