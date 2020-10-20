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Sıtkı Tuna vefat etti

Çorum Merkez Turgut Köyü’nden gelme Dudu Tuna'nın eşi, Leyla, Cemal Tuna'nın babası, Haydar, Rafet, Münire Türksal' ın eniştesi ve CHP İl Genel Meclisi Üyesi Müdürü İlhami Türksal'ın eniştesi Almanya’dan emekli Sıtkı Tuna vefat etti.

Güncel 20.10.2020, 19:43
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Sıtkı Tuna vefat etti

Alınan bilgiye göre Sıtkı Tuna’nın cenazesi yarın (21 Ekim 2020 Çarşamba) saat 10.00’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nden alınarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na getirilecek. Merhumun cenazesi burada kılınacak cenaze namazının ardından Turgut Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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