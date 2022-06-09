“Şirinler” alkış topladı
Nur Taşkın, Sevde Alkaç, Merve Kayış, Alperen Arslan, Muharrem Köle, Dursun Özsoy, Akın Aydoğdu, Burak Mumcu, Yonca Çetin ve Nurten Şahan rol aldı.
Güncel 09.06.2022, 19:29
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Hitit Tiyatro Kulübü ve Çorum Çocuk Tiyatrosu topluluğu tarafından düzenlenen “Şirinlerin Birlik Zamanı” adlı çocuk oyunu büyük beğeniyle izlendi.
Çorum Devlet Tiyatrosu’nda iki seans halinde kapalı gişe oynayan oyun izleyenlerden tam not aldı. Caner Ergan tarafından yazılan ve yönetilen oyunda Şirinlerin, Gargamel ve Cadı arasında geçen ilginç eğlenceli macerası eğitici, öğretici bir üslupla anlatıldı.
Oyunda Şirin Babayı Nur Taşkın, Şirineyi Sevde Alkaç, Örgülü Şirini Merve Kayış, Gözlüklü Şirini Alperen Arslan, Uykucu Şirini Muharrem Köle, Aşçı Şirini Dursun Özsoy, Somurtkan Şirini Akın Aydoğdu, Gargameli Burak Mumcu, Köylü Kızını Yonca Çetin, Cadıyı Nurten Şahan oynadı.
(Volkan SINAYUÇ)
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