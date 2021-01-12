Sinyalizasyon direği alınıyor

Belediye Ledli Sinyalizasyon Direği Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 161 bin 266 TL olan ihaleye katılan Ekon Araştırma Geliştirme Metal Elektrik Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 135 bin 480 TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Sayın, Belediye sınırları içindeki revize edilecek olan sinyalizasyonlu kavşaklarda kullanılmak üzere 2 adet Standart tip, 6 adet Başüstü tip olmak üzere toplam 8 adet yeni nesil ledli sinyalizasyon direği alımını kapsayan ihalenin sonucunun resmi yazıyla firmaya bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)