Sinop’ta doğa ile başbaşa bir tatil

Gazeteci-işkadını Ayşe Serpil Yıldız da, memleketi Sinop’a, doğa ile başbaşa yaşama olanağı sunan, gölün mavisi ile ormanın yeşilini aynı karede buluşturan, bungalov tipi ağaç evleriyle de “doğal yaşam” özlemine yanıt veren bir konaklama tesisini kazandırdı.

Sinop’a 17 kilometre uzaklıktaki Yıldız Country Hotel, göl kıyısında ve ormanın koynunda, doğal yaşam ile konforu bir araya getiren bir tesis. Orman içinde, ağaç bungalov evler, villa odaları ve özel otağ çadırı konseptinde her türlü otel konforunu sunuyor.

Konuklar burada, gölde deniz bisikletine, ata binme, ormanda yürüyüş yapma ve her türlü aktivite olanağı buluyorlar. Otelde, açık yüzme havuzu ve çocuk oyun parkı ile de hizmet veriliyor. Organik kahvaltı, mangalda et ve diğer yöresel ürünlerle de, damak zevkine hitap ediliyor.

İstanbul’da yerel gazete çıkaran, 2002 yılında Dünya Gazetesi’nin “Yılın İşkadını” ödülünü alan, Antalya Kemer’de otel işleterek turizm sektörüne adım atan ve son olarak memleketi Sinop’a bu turistik tesisi kuran Ayşe Serpil Yıldız, Çorumlu konuklarını doğal ortamda ağırlamaktan mutlu olacağını ifade ediyor.

(Haber Merkezi)