Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | GüncelŞanlıurfa Akçakale hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, şehit askerlerin isimlerinin Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç olduğunu belirtti.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türkiye sınırına yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi.

3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 1 ASKERİMİZ YARALANDI

PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak etmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sınır hattındaki duvarın bir bölümünün yıkıldığı patlamada askeri araçta bulunan 1 teğmen ile 2 er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE GETİRİLDİ

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Tel Abyad'ın batısında tespit edilen terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınır hattı ve Suriye'de konuşlu TSK birlikleri tarafından topçu atışlarıyla vuruldu. İlk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bakanlık şehit olan askerlerin isimlerini ise Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç olarak paylaştı.