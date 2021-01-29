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Sinem’in “duyarlı” projesi

Sokak kedileri için karton kutudan ev yapan çocuklar, karton kutunun kâğıt toplayıcıları tarafından alınmasıyla birlikte bir proje geliştirdi.

Güncel 29.01.2021, 22:51
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Sinem’in “duyarlı” projesi

Sokak kedilerinin barınması için “Bir Pati Değil Bin Pati” projesini yapan ve Sinem Şevval Yağbat ve arkadaşları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan yardım istedi. Yaptıkları proje kapsamında Başkan Aşgın’dan kedi evi isteyen çocuklar için, Çorum Belediyesi tarafından semt parkına kedi evi kondu.

Belediye olarak sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına yönelik besleme programları uyguladıkları ve rutin bir çalışmayla bunu devam ettirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Böyle duyarlı yavrularımızı gördükçe insan duygulanıyor. Ecdadımızın sokağın hayvanı bakış açısını bu yavrularımızda görüyorum. O minik bedeninde kocaman yürek olan yavrularımıza çok teşekkür ediyorum” diyerek, sokağın hayvanları için talepte bulunan herkesin Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmanın yapılacağını kaydetti. (Haber Merkezi)

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