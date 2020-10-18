Sinemanın 106. yılını kutlama gecesinde bir Çorumlu: “Onur”

“Dünyanın En Güzel 10 Çocuğu” yarışmasına aday gösterilen Çorumlu minik yıldız Onur ile babası, İnş.Müh. Sinan Karamanlıoğlu da, Yılmaz Atadeniz’in davetlisi olarak bu törene katıldılar.

Törende, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ve Ayşe Kökçü, Erhan Yazıcıoğlu, Nuri Alço, Engin Çağlar, Cihat Tamer, Yavuz Karakaş, Ahmet Kural, İlker İnanoğlu, Göksel Arsoy, Nisa Serezli, Ahmet Selçuk İlkan başta olmak üzere, çok sayıda sanatçı hazır bulundu.

Çorumlu Minik Onur’a, bu törende de sanatçıların büyük ilgi ve sevgi gösterdikleri gözlendi.

Öte yandan, 7 yaşındaki Onur Karamanlıoğlu, geçtiğimiz günlerde de, Beylikdüzü’nde Yeşilçam Cafe’nin açılışında Hababam Sınıfı oyuncularıyla birlikte oldu.

(Haber Merkezi)