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Sinemada 15 yıla yerli yapımlar damga vurdu

Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon kişi oldu. Yabancı film seyirci sayısı ise 25,9 milyon kişi olurken toplamda 59,5 milyon izleyici sayısı ise Türk sinemasının geçen yıl 980 milyon TL gişe hasılatı elde ettiği saptandı.

Sinemada 15 yıla yerli yapımlar damga vurdu

Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon kişi oldu. Yabancı film seyirci sayısı ise 25,9 milyon kişi olurken toplamda 59,5 milyon izleyici sayısı ise Türk sinemasının geçen yıl 980 milyon TL gişe hasılatı elde ettiği saptandı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 00:11
Sinemada 15 yıla yerli yapımlar damga vurdu

2005 – 2019 yılları arasında ise sinema sektöründe en çok seyirci sayısına ulaşarak o yılı zirvede tamamlayan filmlerin tamamını yerli yapımlar oluşturdu.

Medya takip kurumu Ajans Press, sinema ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sinema ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 79 bin 545 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında 113 bin 690 olan haber sayısı, 2017’de 65 bin 683 2016 yılında ise 62 bin 266 olarak kayıtlara geçti.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE EN ÇOK İZLENEN FİLM

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türk sinemasında geçtiğimiz yıl yerli film izleyici sayısı 33,6 milyon oldu. Böylelikle yerli film izleyici sayısı yabancı film izleyici sayısını geçerken, yabancı film seyircisinin 25,9 milyon kişide kaldığı görüldü. Sinemada geçen yıl elde edilen hasılat ise 980 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

2019 yılının en çok izlenen filmi ise seyirciyi gözyaşlarına boğan 7. Koğuştaki Mucize olurken o yıl içerisindeki izleyici sayısının 5,3 milyon kişiye ulaştığı görüldü. 2019’da en çok izlenen diğer yapımlar ise sırasıyla Recep İvedik 6, Organize İşler Sazan Sarmalı, Avengers: Endgame, Kral Şakir Korsanlar Diyarı, Joker, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Mucize 2 Aşk, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ve Karlar Ülkesi 2 oldu.

İZLEYİCİ DÜŞTÜ GELİR İSE ARTTI

Türkiye’de sinema izleyici sayısı 2018 yılına oranla düşüşe geçerken sinema gelirlerinin arttığı dikkatlerden kaçmadı. 2018 yılında 70 milyon 409 bin kişi salonlara giderken elde edilen gelir 896 milyon TL oldu. Geçtiğimiz yıl ise 59 milyon 556 bin kişi sinema salonlarını doldurdu, elde edilen gelir ise 980 milyon TL oldu.

(Haber Merkezi)

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